Türkiye Varlık Fonu Alsancak Limanı’na geliyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Alsancak Limanı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztürk, Albayrak Grubu'nun İzmir Limanında dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, Türkiye Varlık Fonu yetkililerinin 28-30 Nisan tarihlerinde İzmir'e gelerek, limanda yapılan çalışmalara ve dönüşümlere ilişkin bilgilendirme toplantısı yapacağını söyledi. "Deniz turizminde sezon açılacak. Hürmüz'ün deniz turizmine olumsuz ve olumlu etkilerini konuşmak istiyorum" diyen Yusuf Öztürk, "Güvenlik ve istikrar kavramları vazgeçilmez, sürdürülebilirliğin en temeli güvenliktir. Kısa sürede yaşananlar sektörün ne kadar hassas bir süreçte olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. İzmir limanında dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Öztürk, "İzmir limanında önemli dönüşüm devam ediyor, Albayrak Grubu işletmeciliği aldı, bu durum limanın modernizasyonu için yol açtı. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in de limanın modernizasyona ihtiyacı olduğunu söylemesi de sevindirici. Bu değişikliklerin operasyonel sonuçlarını görmeliyiz. 28 Nisan ya da 30 Nisan tarihleri arasında Türkiye Varlık Fonu bu salonda bilgilendirme toplantısı yapacak. Orada limanla ilgili daha detaylı bilgileri öğreneceğiz. Çalışmaları gerçekleştiriyorlar" açıklamasında bulundu.