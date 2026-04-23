Yöresel ürünler fuarı kapılarını açtı

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle 22-26 Nisan tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), Antalya'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılışta konuşan ATB Başkanı Ali Çandır, YÖREX'in sadece bir fuar olmadığını vurgulayarak, "YÖREX, emeğin değer kazandığı, kültürün kimlik bulduğu, Anadolu'nun dünyaya ses verdiği bir hikâyedir" dedi. 2009 yılında "Bu toprakların ürettiği değer hak ettiği yeri bulmalı" anlayışıyla yola çıktıklarını belirten Çandır, bugün gelinen noktada YÖREX'in bu vizyonun somut karşılığı olduğunu ifade etti. YÖREX'in düzenlendiği ANFAŞ'ta 5 gün boyunca Anadolu'nun zenginliklerinin sergileneceğini kaydeden Çandır, "Bir halıda sabrı, bir peynirde emeği, bir desende kültürü hissedeceğiz. Çünkü biz sadece ürün üretmiyoruz, değer üretiyoruz" dedi.