10 yaşındaki çocuktan 4 gündür iz yok

21 Nisan günü Sakarya Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ahmet İdris ve bir akrabası, Sakarya Nehri kenarında balık tuttuğu esnada oltalarına takılan balığı nehirden çıkartmak için İdris, beline ip bağlayıp suya indi.

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler nehirde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Aradan geçen günlere rağmen 10 yaşındaki çocuğa dair herhangi bir iz bulunamadı. Çalışmaların dördüncü gününde ise bölgede AFAD, JAK, polis, itfaiye ve STK'lar olmak üzere toplamda 39 personel, 12 araç, 6 dron ve 6 botla arama çalışmaları devam ediyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalara rağmen küçük çocuğa dair bir iz bulunamadı.