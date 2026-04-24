CUMA MESAJLARI 2026 | Ayetli, kısa, dualı, anlamlı Cuma mesajları...

24 Nisan Cuma günü sevdiklerine hayırlı Cumalar dilemek isteyenler ayetli, kısa, anlamlı Cuma mesajları arayışlarına başladı. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz hayırlı Cumalar mesajları...
"Bu mübarek Cuma günü, Allah tüm sevdiklerinize sağlık, huzur ve bereket versin. Kalbinizdeki dilekler kabul, yolunuz açık olsun. Hayırlı Cumalar!"
"Rabbim, bu mübarek Cuma'da dualarınızı kabul etsin, sevginizi artırıp gönüllerinize huzur versin. Hayırlı Cumalar!"
"Bu mübarek günde Allah, kalbinize sevgi, evinize huzur, hayatınıza bereket versin. Dualarınız kabul, hayırlı Cumalar!"
"Allah, bu mübarek Cuma gününde tüm dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki dileklerinizi en kısa zamanda versin. Hayırlı Cumalar!"
"Rabbim, bu Cuma'da tüm dileklerinizi kabul etsin. Gönlünüzden geçen her şey, hayırlı bir şekilde gerçekleşsin. Hayırlı Cumalar!"
"Cuma günü, Rabbimizin rahmet kapılarının açıldığı bir gündür. "O gün, müminler için bir zafer günü olacaktır." (Saffat Suresi, 48) Hayırlı Cumalar."
"Allah, Cuma gününün bereketini üzerimizden eksik etmesin. "O gün, müminler için bir zafer günü olacaktır." (Saffat, 48) Hayırlı Cumalar!"
"Bu Cuma'da Allah'ın huzurunda yapılan dualar kabul olsun. "Allah, her şeyin en hayırlısını bilir." (Enfal, 17) Hayırlı Cumalar!"
"Rabbim, bu mübarek Cuma günü, gönlünüzdeki dilekleri kabul etsin. "Allah, her zaman her şeyin en iyisini yapandır." (Tevbe, 51) Hayırlı Cumalar!"
"Allah'ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, "De'avât", 73)
"Peygamber Efendimiz (SAV) buyurdu: 'Cuma günü yapılan dualar geri çevrilmez. Allah, bu günde kullarına rahmetini bolca indirir.' (Tirmizi) Hayırlı Cumalar!"
"Peygamber Efendimiz (SAV) buyurdu: 'Cuma günü bir müminin gönlünde herhangi bir iyilik için bir şey istenirse, o dua kabul olur.' (Buhari) Hayırlı Cumalar!"
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
"Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur."
Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tövbe edin kardeşler Allah affeder.. Hayırlı Cumalar.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.