“Gazze’ye yeniden saldırılara başlamak için hazırlık yapılıyor”

İsrail hükümetinin, İran ve Lübnan'daki ateşkeslerin sürmesi halinde genel seçimler öncesi Gazze Şeridi'ne yeniden saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü. İsrail'in Haaretz gazetesinde Amos Harel imzasıyla yayımlanan analizde, İsrailli siyasetçilerin Hamas'ın Gazze'de güçlendiğine dair açıklamalarının tesadüfi olmadığına işaret edildi. Söz konusu analize göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ve Lübnan'da çatışmasızlığın devamı durumunda, ekimde yapılacak genel seçimler yaklaşırken, diğer cephelerde savaşın "sonsuz ateşini" canlı tutmayı amaçlıyor. Netanyahu, siyasi rakiplerinin Gazze'de vaddettiği "tam zaferi" gerçekleştirememesi nedeniyle yönelttiği eleştirilere karşı, Gazze'ye yeniden saldırarak hedefinden vazgeçmediğini kanıtlamayı arzuluyor.