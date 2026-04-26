Gökyüzünün ultra lüks kaleleri

Milyon dolarlık bütçelerle özel olarak tasarlanan, altın kaplamalı iç mekanlardan askeri düzeyde savunma sistemlerine kadar pek çok sıra dışı özelliğe sahip olan özel helikopterler milyonerlere hitap ediyor. Bu hava araçları, lüksün sınırlarını bulutların üzerine taşıyor.
Zamanın paradan çok daha değerli olduğu bu dünyada, teknoloji devlerinden spor camiasının yıldızlarına kadar pek çok isim, trafiğe ve sınırlara takılmamak için rotasını adeta gökyüzüne çevirdi. Ancak bu isimler için bir helikopter sadece bir ulaşım aracı değil; aynı zamanda yüksek güvenlikli bir kale, konforlu bir ofis ve kişisel tarzlarının bir yansıması. Donald Trump, Les Wexner ve Jeff Bezos gibi ünlü isimler bu listede yer alıyor. İşte teknoloji milyarderlerinden yeşil sahaların yıldızlarına kadar, dünyanın en güçlü isimlerinin tercih ettiği o efsanevi helikopterler ve dudak uçuklatan özellikleri:
1- Les Wexner/ Sikorsky S-92 27 milyon dolar
LES Wexner, listesinin en pahalı parçası olan Sikorsky S-92 modeline sahip. Yaklaşık 27 milyon dolar değerindeki bu devasa araç, havacılık dünyasında "güvenliğin kalesi" olarak biliniyor. Genellikle devlet başkanlarını taşımak için kullanılan bu model, 19 kişilik geniş kapasitesi ve gelişmiş yedekleme sistemleriyle en zorlu hava koşullarında bile sarsıntısız bir uçuş vaat ediyor.
2- Palmer Luckey / UH-60Q Black Hawk / 20 milyon dolar
PALMER Luckey, askeri bir canavar olan UH-60Q Black Hawk modelini tercih ediyor. 20 milyonluk bu helikopter, aslında tıbbi tahliye ve arama-kurtarma operasyonları için tasarlanmış bir "Kara Şahin" versiyonu. İnanılmaz dayanıklılığı ve hızıyla tanınan bu araç, en zorlu arazi koşullarına iniş yapabilme yeteneğiyle Luckey'nin macera ruhunu gökyüzüne taşıyor.
3- Neymar Jr. / Airbus H145 15 milyon dolar
DÜNYACA ünlü futbolcu Neymar Jr., gökyüzünde stilini 15 milyon dolar değerindeki Airbus H145 ile sergiliyor. Batman'in araçlarını andıran mat siyah tasarımıyla dikkat çeken bu helikopter, 10 yolcu kapasitesine sahip. İç mekânı ve sarsıntısız uçuş sağlayan kapalı kuyruk pervanesi yıldız oyuncuya hem konforu hem de yüksek seviyede gizliliği bir arada sunuyor.
4- Sergey Brin / Eurocopter EC-135 / 14 milyon dolar
GOOGLE'IN ortağı Sergey Brin, tercihini teknoloji ve sessizliğin buluştuğu Eurocopter EC-135'ten yana kullanıyor. 14 milyon dolar değerindeki bu model, dünyanın en sessiz helikopterlerinden biri. Yüksek manevra kabiliyetine sahip olan araç, Brin gibi yoğun bir iş insanına kalabalık şehirlerin üzerinde adeta huzurlu ve güvenli bir ofis ortamı sağlıyor.
5- B. Ravi Pillai / Airbus H145 10 milyon dolar
İŞ dünyasının devlerinden B. Ravi Pillai, Airbus H145 modelini koleksiyonuna katarak gökyüzündeki lüksünü perçinliyor. 10 milyon dolar değerindeki bu helikopter, yüksek irtifa performansı ve geniş kabin hacmiyle öne çıkıyor. İş seyahatleri için ideal olan bu araç, Pillai'ye okyanus aşırı projelerini yönetirken ihtiyaç duyduğu hızı ve prestiji sağlıyor.
6- Mark Zuckerberg / Airbus BK117 D-2 / 10 milyon dolar
TEKNOLOJI dünyasının bir diğer ismi Mark Zuckerberg, 10 milyon dolar değerindeki Airbus BK117 D-2 modeline güveniyor. Bu helikopter sunduğu geniş iç hacmi ve çift motorlu güvenliğiyle biliniyor. Zuckerberg'in hızlı ve güvenli ulaşım ihtiyacını karşılayan araç, uçuşlarda sergilediği yüksek verimlilik ve sarsıntısız performansıyla dikkat çekiyor.
7- Roman Abramovich Eurocopter EC155 B1 / 10 milyon dolar
MİLYARDER Roman Abramovich, yatlarına iniş yapabilme özelliğiyle bilinen 10 milyon dolarlık Eurocopter EC155 B1 modelini kullanıyor. Yolcularına eşsiz bir görüş açısı sunan bu helikopter, aynı zamanda üstün ses yalıtım teknolojisine sahip. İç kabin, deri koltukları ve lüks detaylarıyla gökyüzünde adeta beş yıldızlı bir otel konforu yaşatıyor.
8- Jeff Bezos / Airbus H145 / 10 milyon dolar
AMAZON'UN kurucusu Jeff Bezos, hızı ve güvenliğiyle tanınan 10 milyon dolarlık Airbus H145 modelini tercih ediyor. Çevikliği ve gelişmiş sistemleri sayesinde her türlü hava sahasında kolayca hareket edebilen bu araç, Bezos'un dinamik yaşam temposuna uyum sağlıyor. Yüksek taşıma kapasitesi ve modern iç dizaynıyla konforlu bir uçuş deneyimi sunuyor.
9- Donald Trump / Sikorsky S-76B / 7 milyon dolar
DONALD Trump, 7 milyon dolarlık Sikorsky S-76B modelini kişisel bir saraya dönüştürmüş durumda. Devasa logosuyla tanınan bu helikopterin içi, 24 ayar altın kaplama detaylar, Afrika maun ağacı işlemeleri ve özel üretim deri koltuklarla donatılmış. VIP taşımacılığın altın standardı bu model, saatte 287 kilometre hıza ulaşarak Trump'ın şatafatlı yaşam tarzını gökyüzüne taşıyor.