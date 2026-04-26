İran’dan ilk uçuş İstanbul’a gerçekleştirildi

ABD ve İsrail'in 28 Şubat tarihinde İran'a başlattığı hava saldırılarıyla birlikte askıya alınan İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı İran uçuşları, 56 günlük aranın ardından yeniden başlatıldı. IranAir şirketine ait IR719 sefer sayılı EP-IBK kuyruk tescilli Airbus A310 model uçak, Tahran'da bulunan İmam Humeyni Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gelmek üzere kalkışını gerçekleştirdi. 3 saat 26 dakikalık bir uçuşun ardından sabah saat 09.43'te inişini gerçekleştiren IranAir uçağı, 56 günlük aranın ardından İstanbul Havalimanı'na iniş yapan İranlı havayollarına ait ilk uçak oldu.