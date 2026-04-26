Türk balıkçılar, Yunan sahil güvenliğine gereken dersi verdi

Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Türk balıkçılara yönelik tacizlerine bir yenisi daha eklendi. Türk teknesi ile bölgede devriye görevi yapan Yunan sahil güvenlik botu arasında, uluslararası sularda kısa süreli bir yakınlaşma ve gerilim yaşandı. Türk balıkçı teknesi, av faaliyetini sürdürdüğü sırada bölgeye yaklaşan Yunan sahil güvenlik unsurları ile karşı karşıya geldi.

Bu esnada iki deniz aracı arasında manevra trafiği yaşandı. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Teknesini Yunan botunun üzerine süren İlker reisin cesareti, büyük beğeni topladı. Balıkçıların konuşmalarında, "Dön abi dön üstüne, dön sancağına.. Tamam sakin olun kaçtılar.. İsrail sevicileri..." ifadeleri geçti.