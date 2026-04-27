1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? | 1 Mayıs hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs'ta okullar, bankalar ve eczaneler kapalı mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 'nün yaklaşmasıyla birlikte, " 1 Mayıs resmi tatil mi , tatil kaç gün sürecek?" soruları yeniden gündeme geldi. Mayıs ayına girilirken vatandaşlar, 1 Mayıs'ın tatil olup olmadığını ve hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceğini araştırıyor. Peki 1 Mayıs 2026 resmi tatil olacak mı? Kargo şirketleri, bankalar, okullar ve toplu taşıma hizmetlerinin o günkü çalışma durumu nedir? İşte ayrıntılar…

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 2026 yılında 1 Mayıs Cuma gününe denk geliyor. Bu nedenle hafta sonuyla birleşerek 3 günlük bir tatil imkânı oluşuyor.

1 Mayıs'ta okullar tatil mi?

1 Mayıs resmi tatil olduğu için okullar ve üniversitelerde ders yapılmayacaktır. Öğrenciler bu günü tatil olarak geçirecek.

Bankalar 1 Mayıs'ta açık mı?

1 Mayıs Cuma günü tüm bankalar kapalı olacaktır.

EFT ve havale işlemleri (FAST sistemi hariç) aynı gün gerçekleşmez, bir sonraki iş günü olan Pazartesi hesaplara yansır.