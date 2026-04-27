1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? | 1 Mayıs hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs'ta okullar, bankalar ve eczaneler kapalı mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte, "1 Mayıs resmi tatil mi, tatil kaç gün sürecek?" soruları yeniden gündeme geldi. Mayıs ayına girilirken vatandaşlar, 1 Mayıs'ın tatil olup olmadığını ve hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceğini araştırıyor. Peki 1 Mayıs 2026 resmi tatil olacak mı? Kargo şirketleri, bankalar, okullar ve toplu taşıma hizmetlerinin o günkü çalışma durumu nedir? İşte ayrıntılar…
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 2026 yılında 1 Mayıs Cuma gününe denk geliyor. Bu nedenle hafta sonuyla birleşerek 3 günlük bir tatil imkânı oluşuyor.
1 Mayıs'ta okullar tatil mi?
1 Mayıs resmi tatil olduğu için okullar ve üniversitelerde ders yapılmayacaktır. Öğrenciler bu günü tatil olarak geçirecek.
Bankalar 1 Mayıs'ta açık mı?
1 Mayıs Cuma günü tüm bankalar kapalı olacaktır.
EFT ve havale işlemleri (FAST sistemi hariç) aynı gün gerçekleşmez, bir sonraki iş günü olan Pazartesi hesaplara yansır.
Kargolar 1 Mayıs'ta çalışıyor mu?
Aras, Yurtiçi, MNG gibi kargo firmaları 1 Mayıs'ta dağıtım yapmaz. Gönderiler resmi tatil nedeniyle bir sonraki iş gününde teslim sürecine devam eder.
Hastaneler ve eczaneler açık mı?
Hastanelerde yalnızca acil servisler hizmet verir, poliklinikler kapalı olur.
Eczanelerde ise sadece nöbetçi eczaneler açık olur.