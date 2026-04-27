2026 MSÜ SONUÇ TARİHİ | MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları nereden öğrenilir?

Askeri öğrenci adaylarını ilgilendiren ikinci seçim aşamalarına geçiş süreci için geri sayım başladı. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından mülakatlar, sağlık kontrolleri ve fiziki yeterlilik testlerinden oluşan seçim aşamalarına katılacak adaylar belirlenecek.
Bu süreçle birlikte gözler, sonuçların duyurulacağı tarihe çevrilirken, adayların ekranlarında yer alacak bilgiler de büyük önem taşıyor. Adaylar, sonuç sorgulama ekranı üzerinden hangi aşamaya geçip geçemediklerini öğrenebilecek ve ikinci seçim aşamaları için çağrılıp çağrılmadıklarını görebilecek. Detaylar…
2026 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 24 Nisan tarihinde sona eren tercih işlemlerinin ardından değerlendirme sürecine geçti. Henüz resmi bir tarih zikredilmese de geçmiş yıllardaki iki aylık değerlendirme süresi göz önüne alındığında, sonuçların 2026 Haziran ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan "personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Sonuçlar için posta yoluyla herhangi bir bildirim yapılmayacağı için adayların sistemi düzenli olarak kontrol etmesi hayati önem taşıyor.
2. SEÇİM AŞAMALARINDA ADAYLARI HANGİ TESTLER BEKLİYOR?
Tercih sonuçlarına göre barajı aşan adaylar, Ankara Kara Harp Okulu yerleşkesinde zorlu bir sürece girecek. Bu aşamada adaylar; evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, kişilik testi ve mülakat gibi bir dizi aşamadan geçecek. Hava Harp Okulu adayları için ise bu sürece ek olarak psikomotor testi uygulanacak.
MSÜ MÜLAKATLARI VE SPOR SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sonuçların Haziran sonunda açıklanmasının hemen ardından, Temmuz ayı itibarıyla mülakat ve fiziki yeterlilik sınavlarının başlaması öngörülüyor. Adayların bu süre zarfında dayanıklılık, koordinasyon ve güç odaklı spor testlerine şimdiden hazırlanması, askeri öğrenci olma şanslarını artıracak en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor.
FİZİKİ YETERLİLİK TESTİNDE HANGİ KRİTERLER ARANIYOR?
İkinci seçim aşamasına çağrılan adayların boy ve kilo dengesi başta olmak üzere, şınav, mekik ve koşu gibi branşlarda belirlenen standartları karşılaması gerekiyor. Her branş için adaylara belirli puanlar verilirken, bu puanların toplamı mülakat aşamasına geçişte ve nihai başarı listesinde belirleyici rol oynuyor.