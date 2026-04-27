GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2026 | GSB İşçi alımı başvurusu bitti mi, ne zaman bitecek? İŞKUR 157 sürekli işçi alımı şartları neler?

Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek alımlarda başvuru sürecinin oldukça kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Başvuruların İŞKUR üzerinden çevrim içi olarak yapılacağı süreçte, şartları taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Bu nedenle kriterlere dikkat edilmesi büyük önem taşıyor. Adaylar özellikle eğitim durumu, yaş şartı ve ikamet kriterleri gibi detayları merak ederken, GSB işçi alımına dair tüm başvuru süreci adım adım açıklanıyor.
GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE EKRANI NEREDE?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 157 kişilik sürekli işçi alımı için süreci resmen başlattı. Takvime göre adaylar başvurularını 27 Nisan – 04 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Başvurular yalnızca İŞKUR'un resmi platformu üzerinden alınacak.
Adaylar işlemlerini İŞKUR'UN resmi adresine girerek "İş Arayan" girişiyle tamamlayabilecek.
GSB 157 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?
Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre alımlar "Temizlik Görevlisi" kadrosu üzerinden gerçekleştirilecek.
Toplam 157 kişilik kontenjanın:
45'i engelli adaylara
112'si ise eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylara ayrıldı.
Adayların yalnızca tek bir iş yeri için başvuru yapma hakkı bulunuyor. Bu nedenle tercih yapılırken dikkatli olunması gerekiyor.
BAŞVURU ŞARTLARI VE KRİTERLERİ NELERDİR?
GSB işçi alımına başvuracak adayların bazı temel şartları sağlaması gerekiyor. Buna göre:
Adayların en az 18 yaşını doldurmuş olması
En az lise mezunu olmaları
Engelli veya eski hükümlü adayların ilgili resmi belgeleri ibraz etmesi
Başvurulan pozisyonun bulunduğu ilde ikamet etme şartını taşıması
özellikle önem taşıyor.
İkamet şartı, başvuruların değerlendirilmesinde belirleyici kriterlerden biri olarak öne çıkıyor.
KURA ÇEKİMİ VE SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruların İŞKUR üzerinden tamamlanmasının ardından adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.
Kura sonucunda:
Asıl adaylar
Yedek adaylar
listesi oluşturulacak.
Kura tarihi ve sonuç ekranına ilişkin duyuruların, başvuru süreci sona erdikten sonra GSB'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor.