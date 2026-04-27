GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2026 | GSB İşçi alımı başvurusu bitti mi, ne zaman bitecek? İŞKUR 157 sürekli işçi alımı şartları neler? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde yapılması planlanan 157 sürekli işçi alımına ilişkin ilan yayımlandı. Kamuda görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği süreçte, hangi illerde kadro açıldığı ve başvuruların ne zaman başlayacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Başvuru ekranının durumu ve ilan detayları ise adaylar için büyük önem taşıyor.









Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek alımlarda başvuru sürecinin oldukça kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Başvuruların İŞKUR üzerinden çevrim içi olarak yapılacağı süreçte, şartları taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Bu nedenle kriterlere dikkat edilmesi büyük önem taşıyor. Adaylar özellikle eğitim durumu, yaş şartı ve ikamet kriterleri gibi detayları merak ederken, GSB işçi alımına dair tüm başvuru süreci adım adım açıklanıyor.

GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE EKRANI NEREDE? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 157 kişilik sürekli işçi alımı için süreci resmen başlattı. Takvime göre adaylar başvurularını 27 Nisan – 04 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Başvurular yalnızca İŞKUR'un resmi platformu üzerinden alınacak. Adaylar işlemlerini İŞKUR'UN resmi adresine girerek "İş Arayan" girişiyle tamamlayabilecek.