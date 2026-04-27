Hıdırellez’de bu ritüelleri yapmayan yandı! Bolluk ve bereketi evine çekiyor

CÜZDANINIZI DA BEREKETLENDİRİN

Maddi imkanlarını artırmak isteyenler için en yaygın yöntemlerden biri, Hıdırellez gecesi cüzdanları açık bırakmaktır. Ayrıca gül ağacının dibine madeni para bırakmak veya asmak da yıl boyu parasızlık çekmemek adına yapılan etkili bir uygulamadır. 6 Mayıs sabahı erkenden bu paraları toplayıp cüzdanınıza koymalı ve yıl boyunca "bereket parası" olarak harcamadan saklamalısınız.

EVİN KAPILARINI AÇIN

Hıdırellez akşamı evdeki tüm pencereleri ve kapıları kısa bir süreliğine açık bırakmak, haneye bereketin ve kısmetin girmesi için yapılan sembolik bir harekettir. Ayrıca mutfaktaki bakliyat kavanozlarının kapaklarını açık bırakmak da yılın geri kalanında mutfağın rızkının kesilmemesi niyetini taşır.

AKAN SUYUN GÜCÜNDEN FAYDALANIN

6 Mayıs sabahı gün ağarırken gül ağacının dibindeki dilek notları toplanır. Bu notlar, durgun olmayan bir suya (nehir, deniz veya akan bir su birikintisi) bırakılır. Suyun bu dilekleri alıp götürmesi ve gerçekleştirmesi beklenir.

KARINCA TOPRAĞINDAN BEREKET

Eski bir Anadolu geleneği olarak, Hıdırellez sabahı karınca yuvalarının ağzından alınan bir miktar toprak, küçük bir keseye konularak cüzdanda veya kasanın içinde saklanır. Karıncaların çalışkanlığı ve yuvalarındaki kalabalığın bereketi, bu ritüelle haneye davet edilir.

Doğanın sunduğu bu taze enerjiyi karşılamak, sadece dilek dilemek değil, aynı zamanda yeni bir başlangıca niyet etmektir. Hazırlıklarınızı şimdiden yaparak bu kadim döngünün bir parçası olabilirsiniz.