Hıdırellez’de bu ritüelleri yapmayan yandı! Bolluk ve bereketi evine çekiyor

Baharın gelişiyle birlikte doğanın yeniden canlandığı Hıdırellez, bereketin ve bolluğun simgesi olarak yüzyıllardır kutlanan özel bir gündür. Halk inanışına göre Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştuğu bu zaman dilimi, dileklerin kabul olduğu ve şansın arttığı uğurlu bir dönem olarak kabul edilir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Hıdırellez'in yaklaşmasıyla birlikte, bereketi artırdığına inanılan geleneksel ritüeller yeniden merak konusu oldu. Peki Hıdırellez hangi tarihte kutlanır ve bolluk ile bereketi çekmek için hangi uygulamalar yapılır? İşte detaylar…
2026 YILINDA HIDIRELLEZ NE ZAMAN?
Bu yıl Hıdırellez, her yıl olduğu gibi 5 Mayıs Salı akşamı başlayacak ve 6 Mayıs Çarşamba akşamına kadar devam edecek. Özellikle 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece, geleneksel ritüellerin gerçekleştirildiği en önemli zaman dilimidir. İşte bolluk ve bereketi artıracak hıdırellez ritüelleri...
GÜL AĞACI VE DİLEK KAPISI
Hıdırellez denince akla gelen ilk uygulama gül ağacıdır. 5 Mayıs akşam ezanıyla birlikte, hayalini kurduğunuz ev, araba ya da iş gibi dileklerinizi bir kağıda çizebilir veya yazabilirsiniz.
Bu kağıdı gül ağacının dibine gömmek veya dallarına asmak, dileğinizin Hızır'a ulaşmasını temsil eder. Eğer yakınınızda bir gül ağacı yoksa, canlı herhangi bir bitkiyi veya saksı çiçeğini de bu niyetle kullanabilirsiniz.
CÜZDANINIZI DA BEREKETLENDİRİN
Maddi imkanlarını artırmak isteyenler için en yaygın yöntemlerden biri, Hıdırellez gecesi cüzdanları açık bırakmaktır. Ayrıca gül ağacının dibine madeni para bırakmak veya asmak da yıl boyu parasızlık çekmemek adına yapılan etkili bir uygulamadır. 6 Mayıs sabahı erkenden bu paraları toplayıp cüzdanınıza koymalı ve yıl boyunca "bereket parası" olarak harcamadan saklamalısınız.
EVİN KAPILARINI AÇIN
Hıdırellez akşamı evdeki tüm pencereleri ve kapıları kısa bir süreliğine açık bırakmak, haneye bereketin ve kısmetin girmesi için yapılan sembolik bir harekettir. Ayrıca mutfaktaki bakliyat kavanozlarının kapaklarını açık bırakmak da yılın geri kalanında mutfağın rızkının kesilmemesi niyetini taşır.
AKAN SUYUN GÜCÜNDEN FAYDALANIN
6 Mayıs sabahı gün ağarırken gül ağacının dibindeki dilek notları toplanır. Bu notlar, durgun olmayan bir suya (nehir, deniz veya akan bir su birikintisi) bırakılır. Suyun bu dilekleri alıp götürmesi ve gerçekleştirmesi beklenir.
KARINCA TOPRAĞINDAN BEREKET
Eski bir Anadolu geleneği olarak, Hıdırellez sabahı karınca yuvalarının ağzından alınan bir miktar toprak, küçük bir keseye konularak cüzdanda veya kasanın içinde saklanır. Karıncaların çalışkanlığı ve yuvalarındaki kalabalığın bereketi, bu ritüelle haneye davet edilir.
Doğanın sunduğu bu taze enerjiyi karşılamak, sadece dilek dilemek değil, aynı zamanda yeni bir başlangıca niyet etmektir. Hazırlıklarınızı şimdiden yaparak bu kadim döngünün bir parçası olabilirsiniz.