2026 PMYO VE POMEM SINAVI SAAT KAÇTA? Polis adayları dikkat! PMYO ve POMEM sınavı ne zaman? Pmyo ve pomem eğitim sonu sınavı tarihi açıklandı mı?

Polis olma hayali kuran binlerce aday için kritik gün belli oldu. Polis Akademisi (PA) tarafından yapılan açıklamayla, sınavın gerçekleştirileceği yerleşke ve saat bilgileri netlik kazandı. Adayların sınav sürecinde herhangi bir sorun yaşamamaları ve başarı şanslarını artırmaları için, yönetmelikte belirtilen kuralları ve gerekli evrakları dikkatle incelemeleri gerekiyor. Pmyo ve pomem eğitim sonu sınavı tarihi açıklandı mı? Polis sınavı ne zaman? Pmyo ve pomem sınavı saat kaçta? İşte detaylar…
2026 PMYO VE POMEM EĞİTİM SONU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre, eğitim sonu sınavı 13 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Adayların eğitim süreçlerini tamamlamalarının ardından girecekleri bu sınav, aday memur olarak atanma sürecindeki en kritik aşamalardan biridir.
PMYO VE POMEM SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Sınav saatleri mezun olunan birime göre farklılık göstermektedir. PMYO mezunları için sınav saati 09.30 olarak belirlenirken, POMEM mezunları için sınav 11.00'de başlayacaktır. Adayların sınav saatinden en az 30 dakika önce sınav alanında hazır bulunmaları önerilmektedir.
2026 POLİS SINAVI NEREDE OLACAK?
Sınavın gerçekleştirileceği merkez, Ankara'daki Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi olarak ilan edilmiştir. Adaylar, okul müdürlükleri tarafından kendilerine tebliğ edilen yer ve saat bilgilerine göre bu yerleşkede hazır bulunacaklardır.
POLİS SINAVI HANGİ YÖNETMELİĞE GÖRE DÜZENLENECEK?
Söz konusu sınav, 2 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Polis Memuru veya Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" hükümlerine dayanmaktadır. Bu yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca sınavın yeri ve zamanı PA tarafından resmi kanallarla duyurulmuştur.
2026 POLİS SINAVINA KİMLER KATILABİLECEK?
Yapılacak olan eğitin sonu sınavına, okul müdürlüklerince kendilerine sınav giriş hakkı bildirilen ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan adaylar katılacaktır. Adayların sınava gelirken giriş belgelerini ve resmi kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.