1 Mayıs resmi tatil mi? Okullar, bankalar açık olacak mı?

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar açık olacak mı? 1 Mayıs'ta bankalar, kargolar çalışıyor mu? sorusu araştırılıyor. İşte yanıtı...
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatildir. Türkiye'de 2009 yılından bu yana resmi tatil olarak kutlanan bu günde, kamu kurumları ve birçok özel kuruluş faaliyetlerine ara verir.
1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre resmi tatillerde eğitim-öğretime ara verilir. Buna göre:
İlkokul, ortaokul ve liseler 1 Mayıs 2026 Cuma günü kapalı olacak.
Üniversitelerde de ders yapılmayacak.
Öğretmenler ve öğrenciler, hafta sonu ile birleşen 3 günlük tatilin tadını çıkaracak.
BANKALAR 1 MAYIS'TA AÇIK MI?
1 Mayıs'ın resmi tatil olması, kamu kurumlarını, finans ve lojistik sektörünü de doğrudan etkiliyor.
Bankalar 1 Mayıs'ta kapalı olacak. Bankalar resmi tatil statüsünde olduğu için şubelerden işlem yapılamayacak.
EFT işlemleri bir sonraki iş günü olan Pazartesi gününe sarkacak ancak FAST sistemi üzerinden 7/24 para transferi yapmaya devam edebilirsiniz.