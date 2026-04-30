  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam 1 Mayıs resmi tatil mi? Okullar, bankalar açık olacak mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl cumaya denk geliyor. Milyonlarca çalışan ve öğrenci '1 Mayıs resmi tatil mi?, Okullar açık olacak mı?, Bankalar 1 Mayıs'ta çalışacak mı?' sorusunu araştırıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar açık olacak mı? 1 Mayıs'ta bankalar, kargolar çalışıyor mu? sorusu araştırılıyor. İşte yanıtı...

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatildir. Türkiye'de 2009 yılından bu yana resmi tatil olarak kutlanan bu günde, kamu kurumları ve birçok özel kuruluş faaliyetlerine ara verir.

1 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre resmi tatillerde eğitim-öğretime ara verilir. Buna göre:

İlkokul, ortaokul ve liseler 1 Mayıs 2026 Cuma günü kapalı olacak.

Üniversitelerde de ders yapılmayacak.

Öğretmenler ve öğrenciler, hafta sonu ile birleşen 3 günlük tatilin tadını çıkaracak.

BANKALAR 1 MAYIS'TA AÇIK MI?

1 Mayıs'ın resmi tatil olması, kamu kurumlarını, finans ve lojistik sektörünü de doğrudan etkiliyor.

Bankalar 1 Mayıs'ta kapalı olacak. Bankalar resmi tatil statüsünde olduğu için şubelerden işlem yapılamayacak.

EFT işlemleri bir sonraki iş günü olan Pazartesi gününe sarkacak ancak FAST sistemi üzerinden 7/24 para transferi yapmaya devam edebilirsiniz.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA