16 yıl önce elleri bağlı halde cesedi bulunan Jale'nin katilleri hala belli değil!

Adana 'da bir şehirler arası otobüs firmasında hostes olarak çalışan Jale Sürer, 2 Haziran 2010'da Ankara -Adana seferinden döndükten sonra otogarda sevgilisi Hakan Uçar ile buluştu. Otogardan ayrılıp, birlikte yemek yiyen çift, otomobille Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ne gittikten sonra Jale ve Hakan Uçar'dan bir daha haber alınamadı.

Otomobilin bulunduğu yerin yakınındaki yolda kan izlerine rastlayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, delil çalışması yaptı. Otomobili sudan çıkarıp, çekiciyle emniyet otoparkına götüren polis, araçta da inceleme yaptı. Jale Sürer ve Hakan Uçar'ın cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak, toprağa verildi. Cinayet dedektifleri olayla ilgili araştırma yapsa da 16 yıldır sevgililerin kim ya da kimler tarafından öldürüldüklerine dair hiçbir ize ulaşamadı.

GÜRLEK'İN AÇIKLAMASI UMUTLANDIRDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan dosyaların yeniden mercek altına alınacağını duyurdu. Bakan Gürlek'in açıklaması, Jale Sürer'in annesi Hatice ile babası Kazım Sürer'i, (57) kızlarının katillerinin bulunması konusunda umutlandırdı.

"TECAVÜZ BULGUSU YOK"

Kazım Sürer, kızının cinayetten 10 gün önce hostesliğe başladığını anlatarak, "O gün Bursa'ya seferi vardı. O sefer iptal olunca Ankara'ya gidip, dönmüş. Biz bir gün sonra döneceğini biliyorduk. Otogara geldikten sonra Hakan ile buluşmuş. Hakan da otogarın çıkışındaki akaryakıt istasyonunda otomobilini yıkamış, görüntülerde görünüyor. Oradan çıktıktan sonra yemek yemişler. Sonra da evimize yakın bir noktaya gelmişler. Sabah saat 10.00 sıralarında kızımızın cesedinin bulunduğunu öğrendik. Annesi de olay yerine gitti. Kızımızın otopsisinde hiçbir tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Elleri arkadan bağlanıp, suya atılmış şekilde bulundu" diye konuştu.

Başta Hakan Uçar'dan şüphelendiklerini belirten Kazım Sürer, "Kızımızın cesedinin bulunmasından bir gün sonra Hakan'ın da cesedi silahla vurulmuş şekilde bulundu. Onun da elleri bağlıydı. Eşim ve oğlum bir süre önce katillerin bulunması için bir televizyon programına gitti. Oradayken Hakan'ın ailesi arayıp, 'Biz programa çıkmadık, siz neden çıkıyorsunuz?' diye tepki göstererek, stüdyodan ayrılmasını istediler. Eşim ve oğlum da döndü ve o günden sonra bu konunun üzerine düşmedik" dedi.

Haberlerde faili meçhul dosyaların yeniden açıldığını görünce umutlandıklarını ifade eden Sürer, "Kızımın hayalleri vardı, yarım kaldı. Önünde uzun bir ömür vardı. Hakan ile evliliğe adım atacaklardı. İnşallah bizim kızımızın dosyası da açılır diye düşünüyorduk. Bir an önce olay neyse, suçlu kimse bulunsun istiyoruz" diye konuştu.

Hatice Sürer ise kızı Jale ile aralarının çok iyi olduğunu belirterek, "Biz onunla bir anne-kız değil, arkadaş gibiydik. Çok iyi bir insandı. Kimsenin kalbini kırmazdı. Çocukla çocuk olur, büyüğüyle büyük gibi konuşurdu. Benim düşmanım yoktu. Hakan'ın arabasına binmesine kurban oldu benim kızım" dedi. Kızının katilleri bulunamadığı için huzurlu olmadığını belirten Sürer, "Devletimden, kızımın katilinin bulunması için yardım istiyorum. Çünkü huzurlu değilim. Bir an önce kızımın katilini istiyorum" ifadesini kullandı.