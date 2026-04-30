500 bin TL'lik soru! Hangi İstanbul ilçesinin Karadeniz'e kıyısı yoktur

ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katılan genç yarışmacı Ahmet Bera Sevim, bilgi düzeyi ve performansıyla gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu. LGS'de yüksek bir başarı elde ederek Robert Koleji'ne yerleşen 18 yaşındaki Sevim'in fizik olimpiyatlarıyla ilgilendiği, ayrıca ABD ve İngiltere'deki çeşitli üniversitelerden kabul aldığı belirtildi.
Yarışmada 500 bin TL'lik soruya seyirci jokeriyle doğru cevap veren Ahmet Bera Sevim, 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.
500 bin TL'lik soru şöyleydi:
Hangi İstanbul ilçesinin Karadeniz'e kıyısı yoktur?
A: Büyükçekmece
B: Eyüpsultan
C: Beykoz
D: Şile
Genç yarışmacı soruya "Büyükçekmece" cevabını vererek doğru yanıtladı ve büyük ödül yolunda önemli bir eşiği geçti.