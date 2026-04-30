Anneler günü ne zaman 2026? Anneler gününe kaç gün kaldı? Anneler günü nasıl ortaya çıktı?

Yılın o en heyecanlı anı geldi çattı. Milyonlarca kişi şimdiden anneler günü için hazırlıklara başlarken anneler gününün hangi gün olduğu konusunu netleştirmek için "Anneler günü ne zaman?" sorusunu sıklıkla araştırıyor.
Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde her yıl olduğu gibi Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanacak.
2026 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Buna göre 2026 yılında Anneler Günü, 10 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir.
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Anneler Günü geleneği, Amerikalı Anna Jarvis'in 1908 yılında kendi annesi için başlattığı anma törenine dayanmaktadır.
1914 yılında resmiyet kazanan bu özel gün, annelere olan minnet borcumuzu ödemek ve onları onurlandırmak adına o tarihten bu yana her yıl kutlanmaktadır.