İSTANBUL TOKİ KURA SORGULAMA 2026 | Hesaplarınızı kontrol edin! TOKİ 5 bin TL başvuru iadeleri başladı

İstanbul TOKİ sosyal konut kura sürecinin tamamlanmasının ardından, hak sahibi olamayan vatandaşlar için 5.000 TL başvuru teminatı iade süreci başladı. Kura sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte, başvuru ücretlerinin genellikle 5 iş günü içinde, en geç 1 hafta içerisinde hesaplara geri yatırılması bekleniyor.
İadeler; Halkbank, Ziraat Bankası ve Emlak Katılım Bankası üzerinden otomatik olarak yapılırken, vatandaşlar sürecin takibini banka kanalları üzerinden gerçekleştirebiliyor. Öte yandan bazı kullanıcıların sistemde "kayıt bulunamadı" uyarısıyla karşılaşması teknik yoğunluk veya veri güncelleme gecikmelerinden kaynaklanabiliyor. TOKİ başvuru iade sürecine dair tüm detaylar ve güncel gelişmeler merakla takip ediliyor.
İADE SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte hak sahibi olmayan vatandaşların başvuruları sistemde işleniyor. Bankaların yoğunluğuna göre değişmekle birlikte iade işlemleri ortalama 5 iş günü içinde başlıyor ve kısa sürede tamamlanıyor.
PARA HANGİ YÖNTEMLERLE GERİ ALINIYOR?
İade işlemleri başvurunun yapıldığı banka üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar paralarını şu kanallardan alabiliyor:
Mobil ve internet bankacılığı
Banka şubeleri
ATM üzerinden kartsız işlem
Bankaların özel iade ekranları
Bu sayede birçok işlem şubeye gitmeden dijital kanallardan tamamlanabiliyor.
HALKBANK İADESİ NASIL YAPILIYOR?
Halkbank'ta TOKİ iadesi için özel bir sistem bulunuyor. Vatandaşlar T.C. kimlik numarası ve kayıtlı telefon bilgileriyle giriş yaparak IBAN tanımlayabiliyor. İşlem mobil uygulama, internet bankacılığı, ATM ya da şube üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
ZİRAAT BANKASI'NDA SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?
Ziraat Bankası'nda sistem çoğu zaman otomatik çalışıyor.
Bankada vadesiz hesap varsa iade doğrudan bu hesaba aktarılıyor. Hesap yoksa vatandaş şubeden kimlik ile nakit olarak çekim yapabiliyor.
EMLAK KATILIM ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ
Emlak Katılım kullanan vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve cep telefonu ile sisteme giriş yapıyor. SMS doğrulama sonrası iade işlemi tamamlanıyor. İşlem, hem web hem de ATM üzerinden yapılabiliyor.
IBAN BAŞKA BİRİNE AİT OLABİLİR Mİ?
Hayır. İade yalnızca başvuru sahibinin kendi adına kayıtlı IBAN'a yapılabiliyor. Eş, çocuk veya farklı bir kişi adına ödeme aktarımı sistem tarafından kabul edilmiyor.
"KAYIT BULUNAMADI" UYARISI NEDEN ÇIKAR?
Bu uyarı genellikle bankaya verilerin henüz düşmemesinden kaynaklanıyor. Kura sonrası ilk birkaç gün içinde sistem güncellenmeyebiliyor. Vatandaşların 5 iş günü dolmadan tekrar kontrol etmesi öneriliyor.