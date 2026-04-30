İSTANBUL TOKİ KURA SORGULAMA 2026 | Hesaplarınızı kontrol edin! TOKİ 5 bin TL başvuru iadeleri başladı

HALKBANK İADESİ NASIL YAPILIYOR?

Halkbank'ta TOKİ iadesi için özel bir sistem bulunuyor. Vatandaşlar T.C. kimlik numarası ve kayıtlı telefon bilgileriyle giriş yaparak IBAN tanımlayabiliyor. İşlem mobil uygulama, internet bankacılığı, ATM ya da şube üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

ZİRAAT BANKASI'NDA SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Ziraat Bankası'nda sistem çoğu zaman otomatik çalışıyor.

Bankada vadesiz hesap varsa iade doğrudan bu hesaba aktarılıyor. Hesap yoksa vatandaş şubeden kimlik ile nakit olarak çekim yapabiliyor.

EMLAK KATILIM ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ

Emlak Katılım kullanan vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve cep telefonu ile sisteme giriş yapıyor. SMS doğrulama sonrası iade işlemi tamamlanıyor. İşlem, hem web hem de ATM üzerinden yapılabiliyor.

IBAN BAŞKA BİRİNE AİT OLABİLİR Mİ?

Hayır. İade yalnızca başvuru sahibinin kendi adına kayıtlı IBAN'a yapılabiliyor. Eş, çocuk veya farklı bir kişi adına ödeme aktarımı sistem tarafından kabul edilmiyor.

"KAYIT BULUNAMADI" UYARISI NEDEN ÇIKAR?

Bu uyarı genellikle bankaya verilerin henüz düşmemesinden kaynaklanıyor. Kura sonrası ilk birkaç gün içinde sistem güncellenmeyebiliyor. Vatandaşların 5 iş günü dolmadan tekrar kontrol etmesi öneriliyor.