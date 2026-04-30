KOBİ’lere ‘yeşil geçiş’ için 320 milyon liralık destek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığınca, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) aracılığıyla Antalya, Burdur, Isparta'da yerleşik KOBİ'lerin yeşil geçişe konu faaliyetlerine toplam 320 milyon lira destek verilecek. Söz konusu illerde hayata geçirilecek yatırımlar için proje başına asgari 2,6 milyon lira azami 7,5 milyon lira destek verilmesi planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında 22 Ekim 2024'te imzalanan ikraz anlaşmasıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde sağlanacak kaynak, kalkınma ajansları aracılığıyla 81 ilde uygulanacak kapsayıcı yeşil dönüşüm odaklı projelerde kullanılacak. Proje 7 yıl sürecek küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yanı sıra birlik ve kooperatif gibi yapıların sürdürülebilir istihdam oluşturan ve ekonomik ve sosyal etkisi yüksek projeleri desteklenecek. Bu doğrultuda KOBİ'lere geri ödemeli finansman desteği sağlanacak, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanında ölçeklenme potansiyeli yüksek yenilikçi girişimlere ise hibe niteliğinde hızlandırma ve kuluçka destekleri verilecek. Ayrıca, istihdamı ve yeşil kalkınmayı desteklemek amacıyla yerel düzeyde kapsayıcı, çevre dostu ve yenilikçi altyapı yatırımları da önceliklendirilecek.