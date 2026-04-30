ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI 2026 | Öğretmen alan değişikliği tayin sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin alan değişikliği kapsamında yapılan atama sürecinde sonuçlar erişime açıldı. 6–10 Nisan 2026 tarihlerinde ön başvuruları, 20–24 Nisan 2026 tarihlerinde ise tercih işlemleri alınan alan değişikliği atamalarında sonuçlar MEBBİS ve e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Ataması yapılan öğretmenler, kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle sisteme giriş yaparak sonuç ekranına ulaşabiliyor. Görev değişikliği işlemleri ise MEB tarafından belirlenen takvim çerçevesinde il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla yürütülecek.