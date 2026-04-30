  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI 2026 | Öğretmen alan değişikliği tayin sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI 2026 | Öğretmen alan değişikliği tayin sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı öğretmenlerin alan değişikliği atama sonuçlarını erişime açtı. 6–10 Nisan tarihlerinde alınan ön başvurular ve 20–24 Nisan’da tamamlanan tercih sürecinin ardından sonuçlar e-Devlet ve MEBBİS üzerinden sorgulanabiliyor. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve yeni görevlerine başlama işlemleri, Bakanlığın belirlediği takvim doğrultusunda yürütülecek. Kararnameler ise MEB tarafından elektronik ortamda ilgili il millî eğitim müdürlüklerine, oradan da okul ve kurumlara iletilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin alan değişikliği kapsamında yapılan atama sürecinde sonuçlar erişime açıldı. 6–10 Nisan 2026 tarihlerinde ön başvuruları, 20–24 Nisan 2026 tarihlerinde ise tercih işlemleri alınan alan değişikliği atamalarında sonuçlar MEBBİS ve e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Ataması yapılan öğretmenler, kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle sisteme giriş yaparak sonuç ekranına ulaşabiliyor. Görev değişikliği işlemleri ise MEB tarafından belirlenen takvim çerçevesinde il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla yürütülecek.

MEB Öğretmen Alan Değişikliği Atama Sonuçları Açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme atama sonuçlarını erişime açtı. Yapılan resmi duyuruda, sonuçların MEBBİS sistemi üzerinden görüntülenebileceği belirtildi.

Başvuru ve Tercih Süreci Tamamlandı

Alan değişikliği kapsamında ön başvurular 6–10 Nisan 2026 tarihleri arasında, tercih işlemleri ise 20–24 Nisan 2026 tarihleri arasında alınmıştı. Sürecin tamamlanmasının ardından atama sonuçları ilan edildi.

Sonuçlar Nereden Sorgulanır?

Öğretmenler atama sonuçlarını:

MEBBİS sistemi

e-Devlet kapısı

üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebiliyor.

Göreve Başlama Tarihleri

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve yeni görevlerine başlama işlemleri, MEB takvimine göre yürütülecek. Buna göre süreç 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren başlayacak.

MEB Duyurusu

Bakanlık açıklamasında, alan değişikliği atamalarına ilişkin kararnamelerin sistem üzerinden il millî eğitim müdürlüklerine, oradan da ilgili okul ve kurumlara iletileceği ifade edildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA