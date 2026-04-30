Önce boğdular sonra uçurumdan attılar! Müge Anlı'nın çözdüğü cinayette acılı babanın sözleri yürek yaktı...

Konya'nın Akşehir ilçesinde 6 Temmuz 2023'te kaybolan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın akıbeti, Türkiye'nin gündemine oturmuş ve olay Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında günlerce işlenmişti. Başlangıçta kayıp olarak değerlendirilen olayın, kan donduran bir cinayet olduğu kısa sürede ortaya çıktı.
CANLI YAYINDA İTİRAF!
Eşi Tayfur Kılıç'ın canlı yayındaki çelişkili ifadeleri şüpheleri artırırken, 28 Ekim'de gözaltına alınan zanlı sorgusunda cinayeti itiraf etti. İfadesinde, eşiyle kiraz bahçesinde tartıştıklarını ve boğarak öldürdükten sonra uçurumdan attığını söyledi.
Soruşturma ve dava sürecinde ortaya çıkan detaylar ise kamuoyunda büyük tepki çekti. Mahkeme dosyasına giren bilgilere göre zanlının, cinayetin ardından eşinin maaşını çekerek bir arkadaşıyla eğlence mekanında harcadığı belirlendi. Ayrıca cinayet günü normal dışı davranışlar sergilediği ve hayatına kaldığı yerden devam ettiği tespit edildi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Tayfur Kılıç "kadına karşı kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bölge Adliye Mahkemesi kararı onarken, dosyanın Yargıtay incelemesi sürüyor.
Ancak aradan geçen 3 yıla rağmen en acı gerçek değişmedi: Bedriye Kılıç'ın cansız bedenine hâlâ ulaşılamadı.
3 YIL SONRA YÜREK YAKAN SÖZLER
Bu süreçte en büyük acıyı yaşayan aile, umutlarını kaybetmeden kızlarının izini sürmeye devam ediyor. Kendi imkanlarıyla dağ tepe dolaşan baba Oktay Er, yıllar sonra yaptığı açıklamada yürekleri burkan bir çağrıda bulundu.
"3 yıldır yaşadıklarımız tarif edilemez. Biz bu hayatta yaşamıyoruz. Bir baba olarak tek isteğim, en azından kızımın bir mezarının olması. Gidip başında dua etmek istiyorum."
Anne Sona Er de yaşadıkları çifte acıyı şu sözlerle dile getirdi:
"Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Hem onu kaybettik hem de mezarı yok. Bu acı çok başka."
Türkiye'nin hafızasına kazınan bu cinayette, adalet süreci devam ederken, ailenin en büyük beklentisi hâlâ aynı: Bedriye Kılıç'a ulaşmak ve ona bir mezar yeri kazandırmak.