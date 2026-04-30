Önce boğdular sonra uçurumdan attılar! Müge Anlı'nın çözdüğü cinayette acılı babanın sözleri yürek yaktı...

Bu süreçte en büyük acıyı yaşayan aile, umutlarını kaybetmeden kızlarının izini sürmeye devam ediyor. Kendi imkanlarıyla dağ tepe dolaşan baba Oktay Er, yıllar sonra yaptığı açıklamada yürekleri burkan bir çağrıda bulundu.

"3 yıldır yaşadıklarımız tarif edilemez. Biz bu hayatta yaşamıyoruz. Bir baba olarak tek isteğim, en azından kızımın bir mezarının olması. Gidip başında dua etmek istiyorum."

Anne Sona Er de yaşadıkları çifte acıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Hem onu kaybettik hem de mezarı yok. Bu acı çok başka."

Türkiye'nin hafızasına kazınan bu cinayette, adalet süreci devam ederken, ailenin en büyük beklentisi hâlâ aynı: Bedriye Kılıç'a ulaşmak ve ona bir mezar yeri kazandırmak.