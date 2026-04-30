RTÜK harekete geçti! Şiddeti özendiren yapımlara idari para cezası

RTÜK'TEN ŞİDDET İÇERİKLERİNE İNCELEME

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gündemdeki yayın ihlallerini değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği toplantıda, özellikle yoğun şiddet sahneleri içeren yapımları ele aldı. Kurul, bu tür içeriklerin çocuklar ve gençler üzerindeki olası etkilerini mercek altına aldı.

"YERALTI" DİZİSİ GÜNDEMDEYDİ

NOW TV'de yayımlanan "Yeraltı" dizisinin 4, 11, 18, 25 Mart ile 1 ve 8 Nisan tarihlerinde yayınlanan bölümlerindeki şiddet sahneleri ayrıntılı biçimde incelendi. Değerlendirmelerde, dizide sorunların çözümünde adli mekanizmaların devre dışı bırakıldığı ve şiddetin etkili bir yöntem olarak sunulduğu ifade edildi.

ŞİDDETİN SUNUM BİÇİMİ ELEŞTİRİLDİ

Üst Kurul, estetik bir anlatımla sunulan şiddet sahnelerinin, izleyicilerin gerçeklik algısını zedeleyebileceğine dikkat çekti. Ayrıca bu sahnelerde şiddetin psikolojik ve hukuki sonuçlarının yeterince işlenmediği, şiddet uygulayan karakterlerin ise özendirici rol modeller olarak yansıtıldığı belirtildi.

SUÇ VE ŞİDDETİ TEŞVİK UYARISI

Kurul, bu tür içeriklerin şiddet ile güç, zenginlik ve toplumsal saygınlık arasında bağ kurduğunu ve bunun da suç davranışlarını teşvik edebileceğini vurguladı.

NOW TV'YE PARA CEZASI

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda RTÜK, NOW TV'ye 6112 sayılı Kanun'da yer alan "şiddeti özendirici veya kanıksatıcı yayın yapılamaz" hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasına karar verdi.