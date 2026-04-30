Salda’ya bilim merkezi kurulacak

BURDUR'DA beyaz kumsalı ve turkuaz renginin yanı sıra Mars'a benzerliğiyle de dikkati çeken Salda Gölü'nde kurulan merkezde düzenlenecek etkinliklerle bilim camiasının ilgisinin bölgeye çekilmesi amaçlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce gölde yürütülen bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla oluşturulan merkezde, göl ve havzasını bilimsel yönden araştırma, doğa koruması ve eylem planlarına katkıda bulunma, biyoçeşitlilik araştırmaları yapma ve toplumu bilgilendirme gibi çalışmalar gerçekleştirilecek. Burdur Öğrenci Teknoloji Festivali kapsamında kente gelen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Salda Gölü'nü ve bilim merkezini ziyaret etti.