Sumud Filosuna saldırısına soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından uygulanan şiddet iddialarıyla ilgili olarak kendiliğinden soruşturma başlattı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Yunanistan kara sularının birkaç mil açığında saldırdıkları Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoydukları aktivistleri Yunan hükümetiyle yapılan anlaşma gereği önümüzdeki saatlerde Yunanistan'a teslim edeceklerini duyurdu.

Bakan Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail askeri donanma gemilerinde tutulan aktivistleri ilerleyen saatlerde Yunan hükümetiyle yapılan anlaşma gereği Yunanistan'da kıyıya indireceklerini belirtti.

Saar, Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistleri kabul etmede gösterdiği isteklilikten dolayı Yunanistan hükümetine teşekkür etti.