Türkiye’nin “lazer silah sistemi” yeni kabiliyetlerle geliyor

TÜRK savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen zırhlı muharebe araçları en yeni donanım ve yetenekleriyle SAHA 2026'da vitrine çıkacak. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen Fuar, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. ROKETSAN'ın ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi ve FNSS'nin KAPLAN Hibrit Taşıyıcı Platformu'nun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan platform, lazer silahı olarak bilinen sabit ve döner kanatlı mini/mikro insansız hava araçları (İHA) ile dolanan mühimmatları tespit ve imha kabiliyetine sahip ALKA bulunuyor. Elektrik enerjisini sağlayan dizel jeneratör ünitesi FNSS tarafından tasarlanarak araca entegre edildi.