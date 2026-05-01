Ormanya’nın yeni üyesine isim aranıyor

YENİ doğumların yaşandığı doğal yaşam parkı Ormanya'da, 26 Nisan'da tek hörgüçlü 37 kilogram ağırlığında erkek deve yavrusu dünyaya geldi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Çocuk Hayvan Çiftliği'nde deve sayısı, yeni doğan yavruyla birlikte 3'e yükseldi. Uzun bacaklarıyla dikkati çeken deve yavrusuna isim bulmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından öneriler alınıyor. Yavruya sosyal medya kullanıcıları tarafından önerilen isimler arasında "Karamel", "Kıvırcık", "Ege", "Karam" ve "Zeytin" yer alıyor.