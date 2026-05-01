ÖSYM duyurdu! Hafta sonu hangi sınavlar olacak?

"1224 KİŞİ GÖREV YAPACAK"



Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YDUS'a 5 bin 55, e-YDS/4'e 5 bin 339, e-YDS/5'e ise 1117'si İspanyolcadan, 346'sı İtalyancadan olmak üzere toplam 1463 adayın başvurduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:



"Sınavlara katılacak 24 engelli aday için elektronik sınav merkezlerinde ve binalarda gerekli düzenlemeler yapıldı. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 100 aday bu haktan yararlandı. Hafta sonu düzenlenecek sınavlarda emniyet görevlisi dahil 1224 kişi görev yapacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."

