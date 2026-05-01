Vakıf medeniyeti

Prof. Dr. TAHSİN KOÇYİĞİT YAZDI...

Bir zamanlar bu topraklarda insanlar sadece kendileri için yaşamazdı. Bir hayır kapısı açıldığında, o kapıdan sadece insan değil; kuş, kedi, ağaç ve hatta susuz bir yolcu da istifade ederdi. Çünkü vakıf, yalnızca bir müessese değil; bir merhamet anlayışının kurumsallaşmış hâliydi.

'KALICI İYİLİĞİN İNŞASI'

Vakıf, kelime anlamıyla "durdurmak, adamak" demektir. Kişinin malını, mülkünü ya da imkânını Allah rızası için toplumun hizmetine sunmasıdır. Ancak bu, sadece maddi bir yardım değildir; aynı zamanda bir adalet anlayışıdır. Kur'ân'da "Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe ulaşamazsınız" (Âl-i İmrân, 92) buyurulurken; Peygamber Efendimiz de "İnsan öldüğünde ameli kesilir; ancak üç şey müstesna: sadaka-i câriye, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat" hadisiyle kalıcı iyiliğin önemini vurgular.