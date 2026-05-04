Bayram tatili kaç gün oldu? İşte 2026 Kurban Bayramı takvimi...

Kurban Bayramı tatiliyle ilgili beklenen karar açıklandı. Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan , kamu çalışanlarını ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi duyurdu. Buna göre, bayram tatili "köprü izin" uygulamasıyla birlikte 9 güne çıkarıldı.

Normal şartlarda 4,5 gün süren resmi bayram tatili, bu yıl takvim avantajı sayesinde hafta sonuyla birleşerek uzatıldı. Alınan kararın özellikle turizm, ulaşım ve konaklama sektörlerinde yoğunluk oluşturması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Resmi takvime göre Kurban Bayramı tatili arife günü öğleden sonra başlıyor ve toplamda 4,5 gün sürüyor. Ancak 2026 yılında arife gününün Salı'ya denk gelmesi, hafta içindeki günlerin idari izin kapsamına alınmasının önünü açtı.

Bu kapsamda yapılan düzenlemeyle birlikte kamu çalışanları için bayram tatili hafta sonlarıyla birleşerek toplam 9 gün olacak.