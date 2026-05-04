Bayram tatili kaç gün oldu? İşte 2026 Kurban Bayramı takvimi...

Kurban Bayramı tatiliyle ilgili beklenen karar açıklandı. Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarını ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi duyurdu. Buna göre, bayram tatili "köprü izin" uygulamasıyla birlikte 9 güne çıkarıldı.
Normal şartlarda 4,5 gün süren resmi bayram tatili, bu yıl takvim avantajı sayesinde hafta sonuyla birleşerek uzatıldı. Alınan kararın özellikle turizm, ulaşım ve konaklama sektörlerinde yoğunluk oluşturması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Resmi takvime göre Kurban Bayramı tatili arife günü öğleden sonra başlıyor ve toplamda 4,5 gün sürüyor. Ancak 2026 yılında arife gününün Salı'ya denk gelmesi, hafta içindeki günlerin idari izin kapsamına alınmasının önünü açtı.
Bu kapsamda yapılan düzenlemeyle birlikte kamu çalışanları için bayram tatili hafta sonlarıyla birleşerek toplam 9 gün olacak.
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? İŞTE GÜN GÜN TAKVİM
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre 2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri şöyle:
Arife (Arefe) Günü: 26 Mayıs 2026 Salı (yarım gün)
1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
"Köprü izin" detayı ne anlama geliyor?
Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını sağlayan en kritik unsur "köprü izin" uygulaması oldu. Hafta içindeki çalışma günlerinin idari izin kapsamına alınmasıyla, resmi tatil süresi hafta sonlarıyla birleştirilerek uzatıldı.
Bu uygulama yalnızca kamu çalışanlarını kapsarken, özel sektör çalışanlarının izin durumu ise işverenlerin inisiyatifine bağlı olacak.
TATİL PLANI YAPACAKLAR DİKKAT
9 günlük tatil fırsatıyla birlikte özellikle şehirler arası ulaşımda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Uzmanlar, tatil planı yapacak vatandaşların erken rezervasyon yapmaları ve seyahat tarihlerini önceden netleştirmeleri konusunda uyarıyor.
Kurban Bayramı'nın yaz sezonuna denk gelmesiyle birlikte sahil bölgelerinde doluluk oranlarının hızla artacağı öngörülüyor.