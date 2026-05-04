Burger King’de skandal olay! Anne-kıza yapılan insanlık dışı hareket için Bakanlık devreye girdi!

İstanbul'un Tarabya semtinde bulunan Burger King şubesinde yaşanan olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre, ekonomik durumlarının iyi olmadığı gerekçesiyle bir anne ve kızı restoranda oturarak yemek yemelerine izin verilmedi ve mekandan çıkarılmak istendi.
Olay sırasında restoranda bulunan bir müşterinin, anne ve kızı için sipariş vererek destek olmak istemesine rağmen, işletme çalışanlarının bu kez de masa servisinin yapılmasına izin vermediği aktarıldı. Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük tepki topladı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, vatandaşlardan gelen tepkilerin yakından takip edildiğini belirtti. Kaplan, hiçbir vatandaşın ekonomik durumu ya da görünümü nedeniyle ayrımcılığa uğramasının kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, olayla ilgili inceleme ve denetim sürecinin başlatıldığını açıkladı.
Olayın mağduru olduğu belirtilen İsmigül Sevcan ise yaşadıklarının onur kırıcı olduğunu ifade ederek, "Biz insan değil miyiz? Hava soğuktu, sadece içeride yemek yemek istedik" sözleriyle tepkisini dile getirdi.