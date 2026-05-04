Burger King'de skandal olay! Anne-kıza yapılan insanlık dışı hareket için Bakanlık devreye girdi! İstanbul Tarabya'da bir Burger King şubesinde anne ve kızına ekonomik durumları gerekçe gösterilerek hizmet verilmediği iddiası büyük tepki çekti. Ticaret Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.









İstanbul'un Tarabya semtinde bulunan Burger King şubesinde yaşanan olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre, ekonomik durumlarının iyi olmadığı gerekçesiyle bir anne ve kızı restoranda oturarak yemek yemelerine izin verilmedi ve mekandan çıkarılmak istendi.

Olay sırasında restoranda bulunan bir müşterinin, anne ve kızı için sipariş vererek destek olmak istemesine rağmen, işletme çalışanlarının bu kez de masa servisinin yapılmasına izin vermediği aktarıldı. Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük tepki topladı.