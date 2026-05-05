Yıllar sonra sahnelere dönüyor! Şebnem Ferah konser mi verecek? Şebnem Ferah konseri ne zaman? Şebnem Ferah konseri nerede? Konser biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Türk rock müziğinin en güçlü seslerinden olan Şebnem Ferah uzun bir aradan sonra konser paylaşımı yaptı. Hayranları bu paylaşıma şaşkınlıkla yorum yağdırırken konsere gitmek isteyenler şimdiden araştırmaya başladı. İşte Şebnem Ferah konserinin detayları...

Uzun bir aranın ardından sahneye dönme kararı alan Şebnem Ferah, 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'da dinleyicileriyle buluşacak. Konserin adresi ise şehrin önemli etkinlik alanlarından biri olan KüçükÇiftlik Park olarak açıklandı.

Açık hava konseptiyle düzenlenecek etkinliğin, yaz sezonunun en büyük konserlerinden biri olması bekleniyor.