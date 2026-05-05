Yıllar sonra sahnelere dönüyor! Şebnem Ferah konser mi verecek? Şebnem Ferah konseri ne zaman? Şebnem Ferah konseri nerede? Konser biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Türk rock müziğinin en güçlü seslerinden olan Şebnem Ferah uzun bir aradan sonra konser paylaşımı yaptı. Hayranları bu paylaşıma şaşkınlıkla yorum yağdırırken konsere gitmek isteyenler şimdiden araştırmaya başladı. İşte Şebnem Ferah konserinin detayları...
Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, yıllar süren sessizliğini bozuyor. Sanatçının 2026 yılında vereceği konser, müzik dünyasında büyük heyecan yaratırken, binlerce hayranı şimdiden geri sayıma başladı.
Uzun bir aranın ardından sahneye dönme kararı alan Şebnem Ferah, 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'da dinleyicileriyle buluşacak. Konserin adresi ise şehrin önemli etkinlik alanlarından biri olan KüçükÇiftlik Park olarak açıklandı.
Açık hava konseptiyle düzenlenecek etkinliğin, yaz sezonunun en büyük konserlerinden biri olması bekleniyor.
BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Şebnem Ferah konseri için biletlerin 6 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.00'de satışa sunulacağı duyuruldu. Yoğun talep nedeniyle biletlerin kısa sürede tükenmesi beklenirken, organizasyon yetkilileri müzikseverleri erken saatlerde hazır olmaları konusunda uyarıyor.
6 YIL SONRA SAHNEYE DÖNÜŞ
Son büyük konserini 2020 yılında veren Şebnem Ferah, pandemi süreciyle birlikte sahnelere ara vermişti. 2026 konseri ise yaklaşık 6 yıllık aranın ardından gerçekleşecek ilk büyük buluşma olacak.
Bu nedenle konser, sadece bir müzik etkinliği değil, aynı zamanda sanatçının kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.
ANLAMLI TARİH
3 Haziran tarihinin aynı zamanda sanatçının doğum günü olması, konseri hayranlar için daha da anlamlı hale getiriyor. Bu özel gecede sahne alacak olan Şebnem Ferah'ın, unutulmaz bir performans sergilemesi bekleniyor.
HAYRANLAR BÜYÜK HEYECAN İÇİNDE
Konser duyurusunun ardından sosyal medyada büyük bir etkileşim oluşurken, hayranlar bu dönüşü "yılın müzik olayı" olarak değerlendiriyor. Uzun süredir yeni konser bekleyen dinleyiciler için bu gelişme adeta sürpriz oldu.