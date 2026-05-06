Güzellik merkezlerine baskın: 14 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, güzellik merkezleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı. Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren güzellik merkezinin vatandaşları "cazip kampanya" ve "uygun fiyat" vaatleriyle iş yerlerine çektiği tespit edildi. Şüphelilerin işlem sırasında mobil bankacılık üzerinden kredi kartı şifrelerini ele geçirerek mağdurların hesaplarından yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul ve Çorum olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 16 cep telefonu, çok sayıda sim kart, 2 bilgisayar ile şirket kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi.