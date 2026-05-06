Mersin’de aile faciası

MERSİN Bozyazı'da akrabalarının yanına tatile gelen polis memuru Musa Tülü, eşi ve 2 çocuğu mide bulantısı, kusma şikâyetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlenme şüphesi bulunan olayda 2 kardeş hayatını kaybetti, anne-baba ise Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı Feci olay Bozyazı Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak'ta meydana geldi. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan 38 yaşındaki polis memuru Musa Tülü, eşi Ebru Tülü (33), çocukları Azra (8) ile Ömer Selim Tülü (5) hafta sonu akrabalarının yanına tatile geldi. Akrabalarında kalan aile kusma ve mide bulantısı şikâyetiyle rahatsızlanınca sağlık ekiplerine haber verildi.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ VAR

SAĞLIK ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından aile ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aileden 8 yaşındaki Azra ile 5 yaşındaki Ömer Selim Tülü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler, çocukların yattığı odanın yan tarafındaki buğday deposunda yapılan ilaçlamadan etkilenmiş olmaları üzerinde duruyor. İki çocuğun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Hastanede tedavileri süren anne ve babanın sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.