“Mesele hayvan sevgisi değil aile değerleri”

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anneler Günü'ne yönelik hazırlanan ve kamuoyunda tartışma yaratan Bosch'un reklam filmi hakkında açıklamalarda bulundu. Reklamın içeriğine dikkati çeken Göktaş, "Avrupa'da aynı tema çocuk üzerinden kurulurken, Türkiye'de farklı bir anlatı tercih ediliyor. Bu durum, ortada ikircikli ve kasıtlı bir iletişim stratejisi olduğunu gösteriyor. Anneliği sorgulatan, nüfus meselesini zedeleyen ve insanı merkezin dışına iten bir yaklaşım söz konusu. Mesele; herhangi bir tarafın parçası olmak değil. Mesele, anneliğin ve babalığın itibarını korumak" dedi.