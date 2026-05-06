Virüslü gemide 24 gün! YouTuber Ruhi Çenet yaşadıklarını anlattı

"ÇOK UCUZ KURTULDUM"

Ayrıca Çenet, "Gemiden inmemden bir gün sonra ölen kişinin karısı da vefat etti. Onun ardından üçüncü kişi de ölünce gemide tedavisi olmayan ve kemirgenlerden bulaşan hantavirüsü olduğu belirlendi. İlk ölen yolcu aslında bundan hayatını kaybetmiş. Geminin tek doktoru da bu hastalıktan dolayı yaşam mücadelesi veriyor. Çok ucuz kurtuldum, gerekli kan testlerini yaptırdım.İlk vakanın ardından gerekli önlemler alınmadı, herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı."