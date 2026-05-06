Virüslü gemide 24 gün! YouTuber Ruhi Çenet yaşadıklarını anlattı

Dünya Sağlık Örgütü Salgın ve Pandemi Hastalıklarını Önleme Birimi Direktörü Maria Van Kerkhove, Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde görülen hantavirüsün kemirgenler tarafından taşındığını, bu virüsün nadir de olsa insandan insana bulaşabileceğinin göz ardı edilemeyeceğini belirtmişti.
AÇIKLAMA YAPILMIŞTI
Gemide bulunan 147 yolcu ve mürettebattan 7'sinde hantavirüs tespit edildiğini ve bunların 3'ünün öldüğünü hatırlatan Kerkhove, durumun hala değişken olduğunu söylemişti.
ÜNLÜ YOUTUBER'DAN BEKLENMEDİK AÇIKLAMA
Ünlü YouTuber Ruhi Çenet, bugün yaptığı açıklamayla herkesi korkuttu. Çeneti o gemide olduğunu açıklayarak takipçilerini şaşırttı.
O GEMİDE OLDUĞUNU AÇIKLADI
Bir açıklama yapan Çenet, "Yaklaşık 1 ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş. Ben 24'üncü günde gemiden indim ancak gemi son varış noktasına doğru 11 gün daha devam etti. "
"ÇOK UCUZ KURTULDUM"
Ayrıca Çenet, "Gemiden inmemden bir gün sonra ölen kişinin karısı da vefat etti. Onun ardından üçüncü kişi de ölünce gemide tedavisi olmayan ve kemirgenlerden bulaşan hantavirüsü olduğu belirlendi. İlk ölen yolcu aslında bundan hayatını kaybetmiş. Geminin tek doktoru da bu hastalıktan dolayı yaşam mücadelesi veriyor. Çok ucuz kurtuldum, gerekli kan testlerini yaptırdım.İlk vakanın ardından gerekli önlemler alınmadı, herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı."