Haberler Yaşam 31 MAYIS MAVİ DOLUNAY |O tarihe dikkat: Mavi ay ne zaman, saat kaçta?

Mavi Ay, Ay’ın renginin değişmesi değil; aynı ay içinde iki dolunay görülmesi ya da bir mevsimdeki üçüncü dolunayın bu şekilde adlandırılmasıdır. Nadir yaşanan bu gökyüzü olayı “Mavi Ay” olarak bilinir. Peki Mavi Ay ne zaman gerçekleşecek? Ay gerçekten mavi mi olacak? İşte Mavi Ay hakkında merak edilenler...

Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği bir sonraki Mavi Ay, çok da uzak olmayan bir tarihte, 31 Mayıs 2026'da gerçekleşecek.

MAVİ AY NEDİR?

Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

Dünya'da meydana gelen volkanik patlama ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sırasında dolunay bir süreliğine mavi tonlarda görünüyor. Gökbilimciler aslında Ay'ın renginin değişmediğini, toz bulutları sebebiyle öyle göründüğünü bildiriyor.

AY GERÇEKTEN MAVİ Mİ OLUYOR?

Mavi Ay dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesidir. Nadir yaşanan bir gök olayı olan Mavi Ay Mavi Ay, Ay'ın mavi renkte görünmesi anlamına gelmiyor. Hava koşullarının uygun ve bulutsuz olmasıyla durumunda Mavi Ay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir. Mavi Ay gözlemi yapabilmek için en iyi yol teleskoptur.

