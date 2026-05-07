Haberler Yaşam 31 MAYIS MAVİ DOLUNAY |O tarihe dikkat: Mavi ay ne zaman, saat kaçta? 31 MAYIS MAVİ DOLUNAY |O tarihe dikkat: Mavi ay ne zaman, saat kaçta? Mavi Ay, Ay’ın renginin değişmesi değil; aynı ay içinde iki dolunay görülmesi ya da bir mevsimdeki üçüncü dolunayın bu şekilde adlandırılmasıdır. Nadir yaşanan bu gökyüzü olayı “Mavi Ay” olarak bilinir. Peki Mavi Ay ne zaman gerçekleşecek? Ay gerçekten mavi mi olacak? İşte Mavi Ay hakkında merak edilenler... HABER MERKEZİ









Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği bir sonraki Mavi Ay, çok da uzak olmayan bir tarihte, 31 Mayıs 2026'da gerçekleşecek.

MAVİ AY NEDİR? Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.