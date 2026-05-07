Haberler Yaşam 7 MAYIS SON DEPREMLER | Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İzmir, Muğla ve Balıkesir'de deprem mi oldu?

7 MAYIS SON DEPREMLER | Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İzmir, Muğla ve Balıkesir'de deprem mi oldu?

7 Mayıs 2026 Perşembe günü Türkiye genelinde meydana gelen depremler vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca hissedilen sarsıntıların ardından birçok kişi “Deprem nerede oldu?”, “Kaç büyüklüğündeydi?” ve “Az önce deprem mi oldu?” sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel veriler, son depremler listesini anlık olarak ortaya koyuyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntılar resmi kurumların sistemlerinde düzenli olarak güncellenirken, vatandaşlar da gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte 7 Mayıs 2026 tarihli AFAD ve Kandilli son depremler verileri…

HABER MERKEZİ

7 Mayıs 2026 Perşembe günü meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli illerinde hissedilen sarsıntıların ardından birçok kişi güncel deprem bilgilerini araştırmaya başladı. Özellikle "Deprem nerede oldu?", "Kaç büyüklüğündeydi?" ve "Az önce deprem mi oldu?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan anlık veriler doğrultusunda, gün içerisinde yaşanan küçük ve orta şiddetli depremler resmi listelerde güncellenmeye devam ediyor. Vatandaşlar, bulundukları bölgede hissedilen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylara son depremler ekranı üzerinden ulaşabiliyor. İşte 7 Mayıs Perşembe günü kaydedilen son depremler listesi…

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Türkiye genelinde meydana gelen son depremler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gün içerisinde farklı illerde hissedilen sarsıntılar sonrası birçok kişi "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle deprem kuşağında yer alan bölgelerde yaşayan vatandaşlar, yaşanan sarsıntıların detaylarını öğrenmek için güncel deprem verilerine yöneliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
2026-05-07 08:35:3238.0705627.270838.9ML3.3Menderes (İzmir)
2026-05-07 08:31:4637.3833336.894178.53ML1.9Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-05-07 08:11:2638.1227836.609727.02ML2.2Göksun (Kahramanmaraş)
2026-05-07 07:49:2138.2358338.188337.0ML1.0Yeşilyurt (Malatya)
2026-05-07 07:33:4636.8916729.104179.08ML1.4Dalaman (Muğla)
2026-05-07 07:31:2539.2094428.236945.89ML1.8Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-07 07:26:0038.20538.65757.0ML1.3Pütürge (Malatya)
2026-05-07 07:17:3538.0747228.4366711.23ML0.9Nazilli (Aydın)
2026-05-07 07:01:3138.3102837.683617.43ML1.4Akçadağ (Malatya)
2026-05-07 06:47:1739.3752840.584726.36ML1.2Yedisu (Bingöl)
2026-05-07 06:47:1339.1666728.290287.0ML0.7Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-07 06:45:0436.9052829.103617.0ML1.8Dalaman (Muğla)
2026-05-07 06:31:0038.117537.025566.96ML2.2Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-05-07 05:59:1738.1863938.611397.0ML0.9Pütürge (Malatya)
2026-05-07 05:40:4940.7738942.517224.98ML2.0Şenkaya (Erzurum)
2026-05-07 05:38:4440.7563942.535.72ML1.4Şenkaya (Erzurum)
2026-05-07 05:27:3039.2361128.126946.94ML0.8Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-07 05:14:4536.9636128.983067.0ML0.8Dalaman (Muğla)
2026-05-07 04:51:4436.9044429.104177.0ML0.7Dalaman (Muğla)
2026-05-07 04:42:2836.9580628.936117.0ML1.0Köyceğiz (Muğla)

