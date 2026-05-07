ALMANYA'DA Neonazi yapılanmalara yönelik ülke çapında operasyon ve baskınlar düzenlendi. Karlsruhe kentinde bulunan Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, "Jung und Stark" (Genç ve Güçlü) ve "Deutsche Jugend voran" (Alman Gençliği İleri) adlı suç örgütlerini kurmak veya bu örgütlerin üyesi olmakla suçlanan 36 kişinin yakalanması için polis ve iç istihbarat servisleri Baden-Württemberg, Thüringen, Hamburg ve Bremen eyaletlerinde çalışma başlattı. Ülke çapında yürütülen baskın ve operasyonlar çerçevesinde yaklaşık 50 mülkte arama yapıldı. Federal Kriminal Dairesi (BKA), 2024 yılının ortalarından bu yana, sağcı çevreyle bağlantılı yeni gençlik gruplarının sayısında ve bu gruplarla bağlantılı suçlarda artış yaşandığını belirtti.