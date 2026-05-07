Bodrum’da bu yaz su sorunu yaşanmayacak

DÜNYANIN önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'a içme suyu sağlayan Geyik Barajı tam doluluğa ulaşırken, Mumcular Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 91'e çıktı. Mumcular Barajı'ndaki doluluk dron ile havadan görüntülendi. MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, barajlardaki doluluk ve Bodrum'un su yönetimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2026 yılındaki yağışların Bodrum'da yüzleri güldürdüğünü belirten Doç. Dr. Özçelik, "Geyik ve Akgedik barajlarında doluluk oranı yüzde 100'e erişmişti. Şu an geldiğimiz noktada Mumcular Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşmış durumda. Tabii bu iki barajda toplam 60 milyon metreküplük bir su söz konusu. Geyik Barajı ve Mumcular Barajı'nı beraber değerlendirdiğimizde, bu ise bu yıl içerisinde Bodrum'da içme suyu temininde bir sorun yaşamayacağımız anlamına geliyor" dedi.