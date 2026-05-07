Cinayetler bir bir aydınlatılıyor!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlere ilişkin bir açıklama yaptı. Gürlek, "Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı evladımızın katil zanlıları; Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde kıskıvrak yakalandı.
Devletimizin tüm imkânlarını seferber ettiği bu süreçte; hızlı reaksiyon, etkin teknik takip ve kurumlar arası iş birliğiyle çelişkili ifadeler deşifre edildi, cinayetin işlendiği yer ve deliller tek tek ortaya çıkartıldı, failler farklı illerde yakalanarak adalete teslim edildi" ifadelerine yer verdi.
Kübra'nın cinayet soruşturmasında yakalanan İlyas Umut D.'nin alınan ifadesi, cinayetin vahşetini gözler önüne serdi. İlyas Umut D., Kübra Yapıcı'nın diğer şüpheli Ata Berk S.'ye borcu olduğu gerekçesiyle Burdur'daki ormanlık alana götürüldüğünü ve burada silahla öldürüldüğünü anlattı. İtirafa göre cinayet sonrası ceset önce gömüldü, ardından tekrar çıkarılarak yakıldı. Parçaların bir kısmı ise baraj sularına atıldı.
İFADELER YENİDEN ALINDI
Bakan Gürlek'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, Marmaris'te 3 yıl önce 'kaza' olarak değerlendirilerek takipsizlik kararı verilen Abdullah Uslu'nun ölümüyle ilgili yeniden yapılan soruşturmada olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Ölen Abdullah Uslu'nun eşi Suna Uslu'nun (47) savcılıkta verdiği yeni ifade, dosyanın seyrini tamamen değiştirdi.
Uslu ifadesinde "Önceki beyanlarının doğru olmadığını, Hanife Ayaydın tarafından yönlendirildiğini, olay sırasında boğuşma yaşandığını" söyledi. Savcılık yeniden açılan dosyada Abdullah Uslu'nun eşi ev hanımı Suna Uslu, komşuları fırıncı Ergin Ayaydın ve eşi Hanife Ayaydın ile teknisyen yardımcısı Yüksel Kartal'ı gözaltına alarak yeniden sorgulandı. Ardından Suna Uslu ve Hanife Ayaydın tutuklandı. Ergin Ayaydın ve Yüksel Kartal adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla işlem yapıldı.