Haberler Yaşam Cinayetler bir bir aydınlatılıyor! Cinayetler bir bir aydınlatılıyor! Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın çalışmalarıyla Antalya’da kaybolan Kübra Yapıcı’nın katillerinin yakalandığını açıkladı. Gürlek soruşturmaların titizlikle devam edeceğini belirtti. OSMAN AKÇA









Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlere ilişkin bir açıklama yaptı. Gürlek, "Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı evladımızın katil zanlıları; Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde kıskıvrak yakalandı.

Devletimizin tüm imkânlarını seferber ettiği bu süreçte; hızlı reaksiyon, etkin teknik takip ve kurumlar arası iş birliğiyle çelişkili ifadeler deşifre edildi, cinayetin işlendiği yer ve deliller tek tek ortaya çıkartıldı, failler farklı illerde yakalanarak adalete teslim edildi" ifadelerine yer verdi.