Eski bakan Çavuşoğlu’nun kardeşi silahla vuruldu

ESKİ Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu'na (52) ait akaryakıt istasyonundaki ofisten akşam saatlerinde silah sesi geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çavuşoğlu'nu yaralı halde buldu. Çavuşoğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Hastaneden alınan son bilgilere göre, Aydın Çavuşoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Emniyet güçleri olayın meydana geldiği ofis ve akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı. Olayın ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin de hastaneye giderek, Çavuşoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.