Gazzelilerden Türk halkına teşekkür

İSRAİL'İN saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de Küresel Sumud Filosu ile dayanışma amacıyla gösteri düzenleyen Filistinliler, Türk halkına desteğinden dolayı teşekkür etti. Filistinli Yaralılar Derneği, Gazze sahilinde Sumud Filosu ile dayanışma gösterme ve İsrail'in alıkoyduğu aktivistler Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'in serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi. Sahile kumlarla "Küresel Sumud Filosu" yazıldı ve Filistin bayrağı renklerine boyandı. Yazının yakınına Filistin ve Türk bayrakları dikildi. İsrail saldırılarında kolunu ve iki bacağını kaybeden Gazzeli Ahmed el-Sufiri, "Mesafeler uzak olsa da kalplerimize ulaştınız. Filistin halkına verdiğiniz destek ve özellikle yaralıların yanında durduğunuz için mübarek çabalarınıza teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Sizleri, bağışlarınızı, Filistin halkına genel, yaralılara ise özel olarak verdiğiniz desteğinizi beklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.