Kağıthane'de korkunç hesaplaşma! Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

İstanbul Kağıthane’de boşanma aşamasındaki çift arasında yaşanan tartışmaya aile bireyleri de dahil oldu. Damat, eşini silahla yaralarken çıkan kavgada kayınvalidesi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayda bir kişi yaralanırken, polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

AA

Giriş Tarihi:

Çeliktepe Mahallesi'nde R.E (33) ile boşanması aşamasında olan karısı N.E (26) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.E. yanında getirdiği silahla eşi N.E'yi yaraladı.



R.E. bu sırada evde bulunan N.E'nin kardeşi B.E ile annesi D.A'yı da darbetti.

Yaşanan arbede sırasında anne D.A. damadı R.E'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



R.E. yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybederken, N.E'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis ekiplerince olay yerinde yakalanan D.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

