Karıncalar zarar vermeden evden nasıl çıkarılır?

Karıncalar zarar vermeden evden nasıl çıkarılır?

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte birçok evde karınca sorunu yeniden ortaya çıkmaya başladı. Özellikle mutfak ve balkon gibi alanlarda görülen karıncalar, kısa sürede çoğalarak günlük yaşamı zorlaştırabiliyor. Ancak uzmanlara göre kimyasal ürünlere başvurmadan da bu küçük davetsiz misafirlerden kurtulmak mümkün. Doğal yöntemlerle hem evinizi koruyabilir hem de karıncalara zarar vermeden onları uzaklaştırabilirsiniz. İşte evinizi istila eden karıncalara karşı etkili ve pratik yöntemler...

Karıncalar kokuya duyarlıdır. Hatta diğer böceklerle karşılaştırıldıklarında beş kat daha hassaslar. Yarım çay kaşığı toz tarçını veya tarçın yağını bir bardak suyun içine dökün. Karışıma pamuk bandırarak karıncaların geçtiği yerlere sürün.

Bir diğer yöntem de pencerelere, kapı girişlerine ve evin diğer girişlerine çubuk tarçın bırakmak. Bir diğer yöntem de sprey şişesine tarçın yağı ve su ekleyip bunu karıncaların geçtiği yolların üstüne püskürtmek. Karıncalar tarçından nefret ederler. Tarçın yağı veya toz tarçını karıncaların evinize girdiği yolun üstüne dökerek onları kaçırabilirsiniz.

Arnavut biberi de karıncaların kaçmasına yardımcı olabilir. Büyük bir tencerede su kaynatın. Kaynadıktan sonra içine Arnavut biberi atıp bir süre daha kaynatmaya devam edin. Son olarak bu suyu karıncaların sık geçtiği yerlere azar azar dökün.

Karıncaların bir diğer nefret ettiği şey de sirkedir. Sirke aynı zamanda temizlik yapmak için de kullanıldığından bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Sprey şişesinin içine su, sirke ve limon suyu ekleyin. Günde bir kez karışımı karıncaların geldiği yerlere sıkın. Bir süre sonra karıncaların kaçtığını göreceksiniz.

Eğer evinizin belli bir bölgesine karıncalar akın etmişse su yardımıyla onları kaçırabilirsiniz. Eğer karıncaları bahçenizin girişinde yakaladıysanız hortumla, suyu fışkırtmadan karıncalara su dökün. Merak etmeyin karıncalar suyla temas etmeleri halinde ölmeyeceklerdir. Sadece onları püskürteceksiniz.

