OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? | Yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullarda karne günü ve yaz tatili başlangıç tarihi 2026

Sınıflarda geri sayım başladı, öğrenciler için yaz tatili heyecanı giderek büyüyor. Yoğun geçen bir eğitim döneminin ardından milyonlarca öğrenci şimdi karnelerini alacakları günü bekliyor. Veliler tatil planlarını şekillendirirken, öğretmenler de eğitim yılının son hazırlıklarını sürdürüyor. Gözler ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimde. Peki okulların kapanmasına kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar…
MEB TAKVİMİNE GÖRE OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 çalışma takvimiyle birlikte okulların kapanış tarihi kesinleşti. Herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, öğrenciler 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alacaklar. Bu tarihle birlikte milyonlarca öğrenci için yoğun geçen eğitim maratonu resmen son bulacak.
2026 YAZ TATİLİNE KAÇ GÜN KALDI?
7 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla takvimlere bakıldığında, büyük yaz tatiline yaklaşık 51 gün kalmış durumda. Hafta sonları ve ders dışı süreler de hesaba katıldığında, öğrencilerin önünde yaklaşık 7-8 haftalık bir süreç bulunuyor. Haziran sonuna kadar sürecek olan bu son virajda öğrenciler, müfredatın tamamlanmasıyla birlikte tatile merhaba diyecek.
2026 KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?
Öğrencilerin bir yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alacakları karne günü, okul kapanışıyla aynı gün olan 26 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleşecek. Sabah saatlerinde okullarda yapılacak törenlerin ardından karneler dağıtılacak ve yaklaşık üç ay sürecek olan dinlenme dönemi başlayacak.
YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?
Haziran ayının son haftasında başlayacak olan yaz tatili, her yıl olduğu gibi yaklaşık üç ay sürecek. Eylül ayının ikinci haftasına kadar devam edecek olan bu uzun tatil süreci, öğrencilere hem dinlenme hem de yeni döneme hazırlık yapma fırsatı sunacak. Yeni eğitim yılı başlangıç tarihi ise MEB tarafından ayrıca duyurulacak.