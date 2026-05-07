OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? | Yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullarda karne günü ve yaz tatili başlangıç tarihi 2026

Öğrencilerin bir yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alacakları karne günü , okul kapanışıyla aynı gün olan 26 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleşecek. Sabah saatlerinde okullarda yapılacak törenlerin ardından karneler dağıtılacak ve yaklaşık üç ay sürecek olan dinlenme dönemi başlayacak.

YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

Haziran ayının son haftasında başlayacak olan yaz tatili, her yıl olduğu gibi yaklaşık üç ay sürecek. Eylül ayının ikinci haftasına kadar devam edecek olan bu uzun tatil süreci, öğrencilere hem dinlenme hem de yeni döneme hazırlık yapma fırsatı sunacak. Yeni eğitim yılı başlangıç tarihi ise MEB tarafından ayrıca duyurulacak.