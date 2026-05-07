Ruhi Çenet açıkladı: “Hantavirüsünden ucuz kurtuldum”

İSPANYA, hantavirüsü tespit edilen Yeşil Burun Adaları açıklarında demirli bulunan yolcu gemisinin Kanarya Adaları'na yanaşmasına izin verdi. Ünlü Türk Youtuber Ruhi Çenet, çektiği video ile gemide olduğunu açıkladı. Çenet yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1 ay süren araştırma gemisi yolculuğumuzda aramızdan 1 kişi hayatını kaybedince bunun okyanus şartları yüzünden olduğunu düşünmüştüm ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş. Ben 24. günde gemiden indim ama gemi son varış noktasına kadar 11 gün daha devam etti. Gemiden inmemden sadece 1 gün sonra ölen kişinin karısı da öldü ve onun ardından 3'üncü kişi de ölünce gemide tedavisi bulunmayan ve kemirgenlerden bulaşan hantavirüsü olduğu açığa çıktı" diye konuştu.