Van'da doktorlardan mucize operasyon! Aynı anda hem sezaryen hem de beyin tümörü ameliyatı...

Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Arıcı da operasyonun birçok branşın koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu tür ameliyatlar genellikle üçüncü basamak, ileri düzey hastanelerde yapılır. Ameliyat sonrası süreçte herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Multidisipliner bir şekilde takiplerimizi gerçekleştirdik. Hastamızı sağlıklı şekilde taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise hastanenin yalnızca Van'a değil çevre illere de ileri sevk merkezi olarak hizmet verdiğini belirterek, "Komplike ve zor vakaların dahi başarılı şekilde yönetildiği bir seviyeye ulaştık. Artık birden fazla ameliyat gerektiren ve gebelik gibi riskli durumların eşlik ettiği hastalıkları sevk etmeden merkezimizde tedavi edebiliyoruz" dedi.

Kolak'ın eşi Erhan Kolak, bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Eşim hem sezaryen hem de beyin ameliyatı geçirdi. Çok şükür ikisini de başarıyla atlattık. Doktorlarımız her an yanımızdaydı" diye konuştu.