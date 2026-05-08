Ege Bölgesi tatile hazır! Doluluk oranları tavan yaptı!

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, bayram tatilinin 9 güne çıkması iç pazarda ciddi bir hareketlilik yaratacağını vurgulayıp, "O yüzden turizmcileri sevindiren bir haber oldu. Beklenen bir şeydi. Kurban Bayramı'nın yaza girmeden, yani ilkbaharın son dönemine denk gelmesi de güzel. Turizm sezonu da yazla beraber devam etmiş olacak. Bodrum özellikle iç pazarı çok sever. Deniz de hava da o tarihte çok güzel olacak, beklenti de şu an o yönde. Bugünden itibaren Bodrum'da zaten havalar ısınmaya başladı. Tüm misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz" dedi

