Ege Bölgesi tatile hazır! Doluluk oranları tavan yaptı!

Kurban Bayramı bu yıl 27-30 Mayıs arasında olacak. Tatilin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte sektör temsilcilerinde haziran ayında başlayacak yaz tatili sezonu hareketliliğinin erken başlaması beklentisi oluştudu. Tatilin uzama kararının ardından konaklama tesislerindeki rezervasyonların arttığı ifade edildi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge, bölgedeki otellerin sezona hazır olduğunu söyledi.
Tatilin uzatılma kararının erken açıklanmasının sektör temsilcilerini sevindirdiğini kaydeden Belge, "Şu anda tatile 20 gün var. İnsanlar şimdiden rezervasyon yapmaya başladı. Bu da bizi hareketlendirecek. Bölgemizde doluluk 9 günlük ortalamada şu anda yüzde 35'lerde. Tatil açıklandığından beri rezervasyonlar artmaya başladı ve son günlerde bu daha da iyi orana gidecek. 9 günlük tatil son dakika değil, şimdi açıklandı ve bu bizim çok işimize geldi. Bayramla beraber artık sezon başlar" dedi.
'HAVALAR ARTIK GÜZEL OLACAK'
Belge, tatil döneminde Ege'de meteorolojik açıdan güzel bir havanın beklendiğini belirterek, "Bayram tatili öncesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da var. O gün de bir hareketlilik bekliyoruz. Hafta sonları bizim normal klasik doluluklarımız var. Mayıs ayı biz turizmcilere gayet iyi geldi" dedi. Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden de yeni sezon hazırlıklarını tamamladıklarını kaydetti. Özden, "9 günlük bayram tatili sezon başında bize destek oldu. Konaklama süresinin uzaması otellere fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
DOLULUK YÜZDE 85'E ULAŞTI
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması turizmcileri sevindirdi. Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, bayram dönemi için otellerdeki doluluk oranının şimdiden yüzde 85 seviyelerine ulaştığını belirtip, "Bayrama kadar tamamen dolmasını bekliyoruz. Şu an erken rezervasyon avantajları da sürüyor" dedi. Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da, havaların ısınmasıyla birlikte turizm sezonu açıldı.
Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, bayram tatilinin 9 güne çıkması iç pazarda ciddi bir hareketlilik yaratacağını vurgulayıp, "O yüzden turizmcileri sevindiren bir haber oldu. Beklenen bir şeydi. Kurban Bayramı'nın yaza girmeden, yani ilkbaharın son dönemine denk gelmesi de güzel. Turizm sezonu da yazla beraber devam etmiş olacak. Bodrum özellikle iç pazarı çok sever. Deniz de hava da o tarihte çok güzel olacak, beklenti de şu an o yönde. Bugünden itibaren Bodrum'da zaten havalar ısınmaya başladı. Tüm misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz" dedi