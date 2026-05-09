16 yaşındaki gencin sır ölümü yürekleri dağladı

EVİNDE başından tüfekle vurulmuş halde bulunan 16 yaşındaki gencin annesinin feryadı yürek yaktı. Antalya Etiler Mahallesi 841 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında yaşanan olayda, evden gelen silah sesini duyan komşular eve girdiklerinde 16 yaşındaki Mert K.A'yı başından vurulmuş halde kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Canına kıymış olabileceği değerlendirilen gencin cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alındı. Cenazesinin teslim edilmesi sırasında acılı annesinin ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Acılı anne yakınları tarafından teselli edilirken, 16 yaşındaki Mert K.A'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.