İstanbul’da 1 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İSTANBUL'DA düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce, şüpheliler K.M, M.K, M.K, B.B, U.A ve Z.M gözaltına alındı.Yapılan aramalarda 12 karton kolide daralı 181 kilo 200 gram ağırlığında kırmızı-beyaz renkli pregabalin içerikli kapsül, karton kolide daralı 71 kilogram ağırlığında kırmızı-beyaz renkli boş kapsül, 6 "Nutridex" ibareli kağıt torbada daralı 150 kilogram ağırlığında katkı maddesi ile hap üretiminde kullanılan 5 makine bulundu.Ekiplerce, kolilerde yaklaşık bir milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiği öğrenildi.Ayrıca, 84 kolideki 21 bin kaçak kozmetik ürüne de el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.